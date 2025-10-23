Ozan Güven 45 gün cezaevine girecek

2020 yılında o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararı ile 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu olay sırasında rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven, son olarak '7 Kocalı Hürmüz' projesine dahil olmuş ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından projeden çıkarılmıştı.

Hapis kararının ardından İstinaf başvurusunda bulunan Ozan Güven'e bir kötü haber daha geldi.

45 GÜN CEZAEVİNE GİRECEK

OdaTV'nin haberine göre Güven'in itirazını kararlaştıran İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken, ünlü oyuncu mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak.

Önümüzdeki haftalarda Güven'e gerekçeli kararın ulaşmasının ardından ünlü oyuncu, 2 hafta içerisinde cezaevine girmek zorunda kalacak.