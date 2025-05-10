Denizlerde fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 09:50, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 09:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Kemalpaşa arası) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.