Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Botta, 13'ü çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Radarın elde ettiği bulgular sonucu, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot tespit edildi.

Çalışa kapsamında görev yapan Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-12), şüpheli bir hareket tespit etti.

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