Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir'de düzensiz göçmenlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışa kapsamında görev yapan Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-12), şüpheli bir hareket tespit etti.
Radarın elde ettiği bulgular sonucu, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot tespit edildi.
43 GÖÇMEN YAKALANDI
Hemen harekete geçen KB-11 isimli sahil güvenlik botu, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botu durdurarak içindekileri ele geçirdi.
Botta, 13'ü çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.
ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 TÜRK DE YAKAYI ELE VERDİ
Düzensiz göçmenlerin yanı sıra botta, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşının da yakalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.