Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayiyi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücünü iyileştireceklerini belirtti. Şimşek, küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen, ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi Üretiminde Toparlanma Devam Ediyor

Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimin çeyreklik bazda yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttığını bildirdi.

Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Adımlar

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonominin dayanıklılığı vurgulandı.

ve korumacı eğilimlere rağmen ekonominin dayanıklılığı vurgulandı. Sanayinin teknoloji ve çevre odaklı dönüşümü ile rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

ile rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerle üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği sağlanacak.

Şimşek, sanayinin dönüşümüyle birlikte Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirtti.