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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine 'Anneler Günü' Ziyareti

Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yarın kutlanacak Anneler Günü kapsamında Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 16:50, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 16:51
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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine 'Anneler Günü' Ziyareti

İl Müdürü Cengiz Maden ile beraberindeki kurum personeli, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileten Maden, aileye çiçek hediye etti.

Ziyaretten dolayı Maden ve kurum çalışanlarına teşekkür eden şehit annesi Gülay Yılmaz, askerlere kuvvet temennisinde bulunarak, "Her şey Allah'ın emri. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehit ailelerine Allah sabır versin." dedi.

Necmettin Yılmaz'ın kardeşi Yahya Yılmaz ise annelerin haklarının ödenemeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün şehit annelerimizden de Allah razı olsun. Allah hepsine sabırlar versin. Annelik çok büyük bir şey ama evladını kaybettiğinde acılar oluyor. Bunun da dini mükafatları çok büyük. Allah'ın bize çok güzel müjdeleri var. Bundan feyiz alarak sabırla dayanmamız lazım. Abimiz aramızda olmasa bile kardeşleri olarak annemizin gününü onun adına kutlayacağız. Hem kendi adımıza hem de Necmettin abimizin adına Anneler Günü'nü kutlayacağız."

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