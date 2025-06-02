BIST 100 Endeksi Güne Hafif Düşüşle Başladı
BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı. Bankacılık yükselirken, holding hisseleri geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,07 düşüşle 9.012,94 puan seviyesinden başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puana geriledi.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.
Küresel Piyasalarda Son Durum
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere ilişkin haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Analistlerin Değerlendirmeleri ve Takip Edilecek Veriler
- Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları izlenecek.
- Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyeleri destek, 9.100 ve 9.200 puan ise direnç konumunda bulunuyor.