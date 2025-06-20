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Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak

Okullarda eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak. Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 07:34
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Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başlıyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

Hafta sonu YKS yapılacak

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının ise önünde YKS maratonu var. Adaylar, yarın ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

Sınav Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

Yeni müfredat ilk kez uygulandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde, bir dizi yenilik hayata geçirildi.

Yeni müfredat okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belli oldu. Buna göre 23-27 Haziran tarihlerinde, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı'na katılabilecek.


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