Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu İçin Hatıra Para Basılıyor

Darphane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için özel bir hatıra parası basıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılacak olan 5 bin adet hatıra para, 2 bin 250 lira fiyatla satışa sunulacak. Bu özel para, Galatasaray'ın tarihi başarısını simgelemek amacıyla koleksiyonerlere ve taraftarlara sunulacak. Sürecin normalde en az üç ay sürdüğünü belirten Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, bu kez hızlı bir şekilde piyasaya sunmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. Uygun bir tarihte satışa çıkarılması planlanıyor.

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu ve 5. Yıldızı

2024-2025 Trendyol Süper Lig'de 95 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu başarıyla birlikte 5. yıldızını da aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Sezonun Öne Çıkanları

Ligin son haftasında Galatasaray, evinde Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

mağlup etti. Bu sezon ligdeki 36 karşılaşmada 30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Sezonu 95 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3., toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaştı.

tamamlayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3., toplamda ise ulaştı. Ligde 91 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 31 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu tarihi başarılarıyla taraftarlarını bir kez daha gururlandırdı ve Türk futbolunda önemli bir iz bıraktı.