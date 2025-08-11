Termometreler 24 ilde 40 dereceyi aştı
Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi. Günün en yüksek sıcaklığı 45,9 dereceyle Kurtalan'da ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,9 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 45,7 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçeleri 45,6 dereceyle takip etti.
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Siirt, Kurtalan
|45,9
|Gaziantep, Karkamış
|45,7
|Mardin, Nusaybin
|45,6
|Şırnak, Cizre, Silopi
|45,6
|Aydın, Nazilli
|45,2
|İzmir, Tire
|45,1
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|45,1
|Hatay, Kırıkhan
|44,9
|Adana, İmamoğlu
|44,8
|Burdur, Bucak
|44,3
|Antalya, Manavgat
|44,1
|Kilis, Elbeyli
|44,1
|Osmaniye, Sumbas
|44
|Muğla, Yatağan
|43,6
|Denizli, Sarayköy
|43,5
|Batman, Hasankeyf
|43,4
|Diyarbakır, Bismil
|43,1
|Kahramanmaraş, Türkoğlu
|42
|Adıyaman, Besni
|41,9
|Mersin, Mut
|41,9
|Balıkesir, Edremit
|41,5
|Eskişehir, Sarıcakaya
|41,3
|Manisa, Saruhanlı, Salihli
|41
|Uşak, Eşme
|40,9