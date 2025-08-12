Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığını tespit etti.

