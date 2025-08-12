Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli bir personelin doktorların e-imzasını kullanarak 8 hastaya bin 998 adet yeşil reçeteli ilaç yazdığı tespit edildi. Şüpheli personel gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığını tespit etti.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.