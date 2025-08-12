Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Öğretmen Araştırma Dosyaları

Özel Okullarda Bahçe Alanı Şartı Değişiyor

Özel okul bahçelerine ilişkin standartlarda değişikliğe gidileceğini açıkladı. Mevcut yönetmelikte yer alan en az 500 metrekare bahçe alanı şartı, en az 350 metrekare olarak revize edilecek.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 11:00, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 09:35
Özel Okullarda Bahçe Alanı Şartı 500 m²'den 350 m²'ye Düşüyor

Tarih: 02 Temmuz 2025

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 02.07.2025 tarihli ve 134790887 sayılı yazısında özel okul bahçelerine ilişkin standartlarda değişikliğe gidileceğini açıkladı. Mevcut yönetmelikte yer alan en az 500 metrekare bahçe alanı şartı, en az 350 metrekare olarak revize edilecek.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Planlanan değişiklik ile özel okullarda bahçe alanı şartı şu şekilde belirlenecek:

"Bahçe: Tören yapmaya da uygun, her bir öğrenciye 2 metrekare alan düşmesi ve en az 350 metrekare bahçe ile bina içinde en az 100 metrekare, en fazla 150 metrekare büyüklüğünde bir alanda teneffüs alanı ayrılır."

Mevcut Düzenleme

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre:

"İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları; kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında, her bir öğrenci için en az 2 metrekare olmak şartıyla toplamda en az 500 metrekare bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır."

Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nin 16'ncı maddesinin on ikinci fıkrası, 17'nci maddesinin on beşinci fıkrası ve 18'inci maddesinin on üçüncü fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"Bahçe: Tören yapmaya da uygun en az 500 metrekare bahçe alanı bulunur. Bir arada bulunacak okullar için ise Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 metrekare alan ayrılır."

Değişikliğin Gerekçesi

Genel Müdürlük, bu değişikliğin fiziki standartlara uygun okul binası bulmada yaşanan zorluklar ve mevcut alanların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Yeni uygulama ile birlikte ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında:

  • Her bir öğrenciye en az 2 m² alan düşecek,
  • En az 350 m² bahçe alanı bulunacak,
  • Bina içinde 100-150 m² arası teneffüs alanı ayrılacak.

Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, ilgili yönetmelik ve yönergeler de yeni standartlara uyumlu hale getirilecek.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR

