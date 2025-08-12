BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 11.041,82 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi ise yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Tekstil deri (%0,72 artış)

(%0,72 artış) En fazla kaybettiren sektör: Turizm (%0,99 düşüş)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. Bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Yurt İçi Gündem ve Beklentiler

Yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haziran ayı ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ayrıca, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Direnç seviyeleri: 11.100 ve 11.200 puan

11.100 ve 11.200 puan Destek seviyeleri: 10.900 ve 10.800 puan

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti.