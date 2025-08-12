TCMB, haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyurdu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.579 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.476 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahminlerini de açıklamıştı.