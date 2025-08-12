TCMB, haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı
Haziran ayında cari işlemler hesabı 2.006 milyon ABD doları açık kaydedildi.
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 10:09, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 10:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyurdu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.579 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.476 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
BEKLENTİ
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahminlerini de açıklamıştı.