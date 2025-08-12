Spotify Türkiye Editörlerine Rüşvet Soruşturması

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetlerin ardından harekete geçti.

Müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını savunan bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunarak şikayette bulunmuştu. Ayrıca popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı.

Spotify İsveç genel merkezi de Türkiye editörlerine soruşturma başlattı.

Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da adil rekabet ortamına ayrkırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurmuştu.