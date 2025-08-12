YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Rezan Epözdemir soruşturması genişletiliyor: Yeni gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yaşandı.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 15:30, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 15:31
Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturmada yeni gözaltılar yaşandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar oldu. Soruşturma derinleştiriliyor" dedi.

Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ev ve iş yerinde arama yapılan Epözdemir'in pasaportuna rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla dört ayrı tahdit konulmuştu.

İki ayrı soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

"Ciddi bir krize dönüşmek üzere"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, avukat Rezan Epözdemir'in sorgusunun ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu iddia ederek, "Mehmet Uçum başta olmak üzere 'hatırlı' çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek'i kuşatma altına aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar, "Devrede olanlar cep telefonu şifresinin verilmesine karşı çıkarak soruşturmanın mevcut delillerle tamamlanmasını, serbest bırakılmasını istiyorlar" iddiasında bulundu.

"Neden bu panik, Ankara'daki bazı çevrelerde neden bu telaş?"

Tayyar'ın ardından benzer bir paylaşım da Metin Külünk'ten geldi. Külünk, Epözdemir'in gözaltına alınması için "Neden bu panik, Ankara'daki bazı çevrelerde neden bu telaş? İster iktidara yakın, hatta iktidarın merkezinde yer alan hatlarda olsun; isterse muhalefetin hatlarında. Bu panik neden?" diye sordu.

Tayyar gibi Külünk de Akın Gürlek üzerinde baskı kurulduğunu belirterek "Cesaretiniz varsa, soruşturmanın adil yargı sistemi içerisinde sürmesini engelleyecek hiçbir adım atmayın" dedi.

Yanıt Mehmet Uçum'un avukatından geldi

İddiaların odağındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamada, "Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

