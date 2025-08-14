Öğretim Görevlisi Kadrosunda Bilimsel Çalışma Şartı Aranır Mı?

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi kadrolarına başvuru şartları "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe göre; ALES, tezli yüksek lisans mezuniyeti ve meslek yüksekokullarının özellikli bazı programlarında aranan tecrübe şartı haricinde ilave bir şart dahil edilmemiştir.

Yönetmeliğin açık düzenlemelerine karşılık üniversitelerimiz, özellikle öğretim görevlisi kadrolarında kişiye özel şartlar içeren mevzuatta dayanağı olmayan şartlar belirlemekte mahir bir yönetim sergilemektedir.

Örneklendirmek gerekirse; Kastamonu Üniversitemiz tarafından 11 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tam olarak bu şekilde ilan edilmiştir.

İlanlarda yer alan şartlar aşağıdaki şekildedir:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, ders vermek temel vazifesi olan öğretim görevlilerinin elbette akademik çalışma yürütmeleri en tabii haklarından birisidir. Ancak, bunun bir başlangıç koşulu, bir ilan şartı olarak sunulması ilanlara başvuru için bekleyen ilgili alan mezunlarının önünü kesmektedir.

İlanlarda rekabet sağlanmadığı sürece, akademik kadrolarda keyfiyet bu şekilde veya yeni yeni yöntemlerle devam edecektir.

Bu nedenle, Kastamonu Üniversitesi tarafından "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan koşullara uygun olarak ilgili ilan şartlarının yeniden gözden geçirilmesi isabetli olacaktır!