Samsun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralanırken araçlar da adeta demir yığınına döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 07:29, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 07:35
Emine Ç. yönetimindeki otomobil, Bafra istikametinden Samsun istikametine giderken karşı yönden gelen Ö.G'nin kullandığı otomobille Tepeköy Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.