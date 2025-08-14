Sağlık- Sen'in Kapsam Dışında Kalan 10 Teklif Maddesi Belli Oldu
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Sağlık -Sen'in sunduğu 70 maddelik teklifin 10'u Kamu İşveren Heyeti tarafından "Toplu sözleşme kapsamı dışında" bırakıldı. 14-19 Ağustos 2025'te yapılacak görüşmelerde ise 20 madde "Yeni Teklif" olarak masada olacak.
Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Sağlık Sen'in taleplerini içeren 70 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 10 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı.
Kamu Görevlileri Sendikaları bu tespite itiraz ediyor ama edindiğimiz bilgilere göre aşağıda yer alan 10 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak:
- 1- Temel ek ödemenin emekliliğe yansıması
- 2- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapanlardan kadroları döner sermaye bütçesinde olanların kadrolarının merkezi bütçeye alınması
- 3- Radyasyona maruz kalanların sağlık izni süresi
- 4- Kreş yardımı
- 5- Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatı
- 6- Nöbet ücretinin sigorta prim kesintisinden muaf tutulması
- 7- Sözleşmeli personelin yer değişikliği
- 8- 14 Mart Tıp Bayramı ikramiyesi
- 9- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapanlara ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına muayene önceliği
- 10- Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi