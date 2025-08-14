Sağlık- Sen'in Kapsam Dışında Kalan 10 Teklif Maddesi Belli Oldu

Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Sağlık Sen'in taleplerini içeren 70 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 10 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı.

Kamu Görevlileri Sendikaları bu tespite itiraz ediyor ama edindiğimiz bilgilere göre aşağıda yer alan 10 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak: