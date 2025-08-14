Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin kamu çalışanları ve emekliler için sunduğu zam teklifine tepki gösterdi. "Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz" sloganıyla başlatılan eylemlerin ilki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

Ankara'daki basın açıklamasına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları, yöneticiler, şube başkanları ve yüzlerce kamu çalışanı katıldı. Ellerinde dövizlerle Kamu İşveren Heyetine seslenen memurlar, yeni ve adil bir teklif talep etti.

Genel Başkan Kahveci, hükümetin 2026 yılı için %10+6, 2027 yılı için %4+4 zam önerisini eleştirerek, "Bu teklif milyonlarca memur ve emeklinin beklentisini karşılamıyor. Hayat pahalılığı, artan kiralar, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükseliş göz ardı edilemez. Biz, adaletli ve hakkaniyetli bir teklif istiyoruz" dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in 2026 yılı için kümülatif %88,6, 2027 yılı için ise %45,2 zam talebiyle masaya geldiğini belirtti. Teklifin piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurgulayan Kahveci, "Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar memur maaşlarını eritti. Kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım desteği gibi sosyal haklarda da adım atılmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen, Başkanlar Kurulu kararıyla eylem takvimi başlattı. Buna göre, yarın sosyal medyada gündem çalışması yapılacak, pazartesi günü ise ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, illerde ise kurumlar önünde basın açıklamaları yapılacak.

Kahveci, tüm vatandaşları eylemlere destek vermeye çağırarak, "Mücadelemiz kamu çalışanlarının ve tüm milletimizin daha adil, refah içinde yaşayacağı bir Türkiye içindir. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek yeni bir teklif bekliyor" dedi.