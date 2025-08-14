Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı

İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki iş insanı Gülten Ünveren, sosyal medyada karşılaştığı "faizsiz kredi" reklamına tıklamasının ardından büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Kendisinin de hesabının bulunduğu bir bankanın isminin kullanıldığı sahte reklamla kandırılan Ünveren, "hemen başvur" butonuna tıkladıktan kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Telefonda konuşan şahıslar, önce Ünveren'e kullanabileceği kredi miktarını bildirdi, ardından da mobil bankacılığa giriş yaparak bazı işlemleri gerçekleştirmesini istedi. Talimatlara uyan Ünveren, mobil bankacılık uygulaması üzerinden hesabına giriş yaptı. Dolandırıcılar, Ünveren'in hesabından bir sanal kredi kartı oluşturarak mevcut kredi kartındaki 800 bin TL'lik limiti bu sanal karta aktardı. Ünveren, tüm bu işlemleri telefonuna gelen onay bildirimleri aracılığıyla farkında olmadan onayladı. Sanal kartı ele geçiren dolandırıcılar, İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi'nde borcu bulunan bir mükellefin 709 bin TL'lik vergi borcunu bu kart üzerinden ödedi. İkinci bir işlemle 89 bin TL'lik başka bir vergi borcunu ödemeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Ünveren, hemen telefonunu kapatarak bankayı aradı. İddiaya göre banka herhangi bir şüpheli işlem görülmediğini belirterek görüşmeyi sonlandırdı. Dolandırıldığını anlayan Gülten Ünveren, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Faizsiz kredi reklamına aldandı, dolandırıldı

Sosyal medyada gezindiği sırada 3 ay ertelemeli ve faizsiz kredi imkanı sunan bir bankanın ilanını gördüğünü belirten iş insanı Gülten Ünveren, "Bu banka, yıllardır çalıştığım, internet bankacılığını rahatlıkla kullandığım, güvendiğim bir bankaydı. Zaman zaman böyle kampanyalar yapıldığı için, benim de bir ihtiyacım olduğundan başvuru butonuna bastım. Yaklaşık bir saat içinde beni aradılar ve kredi talebimi değerlendirdiklerini, kredi verebileceklerini söylediler. Arayan kişi, 'Ne kadar ihtiyacınız var?' diye sordu. Ben de 100 bin TL yeterli' dedim. Ardından, 'Mobil bankacılığınıza girin' dedi. Benden herhangi bir şifre istemedi. Ben kendim mobil bankacılığıma girdim. 'Size gelen bildirimi onaylayın, kredinizin hesabınıza geçmesi için bildirim gönderiyorum' dedi. Daha önce de sistem üzerinden kredi kullandığım ve bankacılarımla rutin onay süreçlerinden geçtiğim için şüphelenmedim. 'Tamam' dedim. Arayan kişi sürekli, 'Birazdan hesabınıza 100 bin TL aktarıyorum' diyordu. Aynı anda, 'İşlemlerinizi onaylayın' mesajları geliyordu. Ben üç adet bildirimi onayladım" ifadelerini kullandı.

Başka mükellefin vergi borcu ödendi

Bildirim onaylarından sonra dolandırıcıların sanal kart oluşturup 800 bin TL'lik bakiyesini aktardıklarını kaydeden Ünveren sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu sanal kart üzerinden 709 bin TL'lik işlem yapılıp İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi'nde tanımadığım, büyük bir vergi mükellefinin borcu ödendi. Kartların kullanım geçmişine baktığımda, işlemin Esenyurt Vergi Dairesi'ne yapıldığını gördüm. Durumu fark edip bankayı aradığımda, 'Hesaplarınızda bir hareket görünmüyor' denildi. Ancak herhangi bir işlem durdurulmadı, ödeme engellenmedi, kredi aktarımı kesilmedi. Oysa ben anında farkına varmıştım. Çünkü gelen mesajda 'Esenyurt Vergi Dairesi'ne 709 bin TL çekilmiştir' yazıyordu. Hiçbir şifre paylaşmadım. Sadece 'Size para aktaracağım, onaylayın' diyerek gönderilen üç bildirimi onayladım. Banka, bana 'Sanal kartınız oluşturulmuş, paranız çekilmiş' bile demedi. Ben kendi çabamla durumu fark edip çağrı merkezine bildirdim. Hemen Cumhuriyet Savcılığı'na gittik, davaları açtık ve durumu bankaya bildirdik. Şu an 709 bin TL borçlu görünüyorum. Banka ise 'Savcılıktan bir resmi yazı gelmeden işlemi durduramayız' dedi."

"Para kırdırma"

Müvekkili Gülten Ünveren ile birlikte savcılığı gelip suç duyurusunda bulan Avukat Seçil Tercan, "Ustaca yapılan bir dolandırıcılıkla, el çabukluğu ve sistemli hareket ederek kendisi dolandırılmıştır. Zira kredi kartından oluşturulup sanal kart aracılığıyla çekilen limit, bankanın limiti olarak vergi dairesine yatırılmaktadır. Vergi dairesine paranın yatırılması ne anlama geliyor? Bu kişilere ulaşmamızın zor olması ve paraların farklı farklı kişilerin hesaplarına geçmesi nedeniyle tekerrür hükümleri oluşmamaktadır. Yargılama sırasında bu dolandırıcıların yakalanması halinde daha az ceza almaları için böyle bir sistem kurulmuştur. Tecrübelerimize dayanarak ve kanaatimizce, vergi dairesine paranın yatırılması; halk arasında 'para kırdırma' olarak bilinen, şahıslardan düşük miktarda para alınıp bu parayla onların yüksek vergi borçlarının ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde dolandırıcılar bu yöntemi kullanmaktadır. Öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Para henüz provizyondayken, yani işlem onaylanmamışken bankaya da başvurduk. Ancak banka işlemi durdurmadı. Bu durumun bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bankaya karşı hukuki yollara da başvuruyoruz ve tazminat davası açıyoruz" diye ekledi.