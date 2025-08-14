Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yakalanan 2 firari sanık tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen deprem soruşturmaları kapsamında firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir evde bulunduğu ihbarını alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 sanığı yakaladı.

Kahramanmaraş Adliyesine getirilen 2 sanık, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.