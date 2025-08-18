Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve Sınav Hizmeti Veren Kuruluşlara Dair Usul ve Esaslar yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ve/veya ortaöğretim düzeyinde öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve yabancı dil bilgisini tespit etmek üzere sınav hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan "Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve Sınav Hizmeti Veren Kuruluşlar"ın uyması gereken usul ve esaslar hazırlanarak yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere, 03.01.2025 tarihli ve 32771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesine sekizinci fıkra eklenmiş ve bu fıkrada "7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ve/veya öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve sınav hizmeti sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu faaliyetlerini Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan usul ve esaslara göre yürütür." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 20.3.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 06.08.2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ve/veya ortaöğretim düzeyinde öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve yabancı dil bilgisini tespit etmek üzere sınav hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan "Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve Sınav Hizmeti Veren Kuruluşların Uyması Gereken Usul ve Esaslar" yukarıda anılan hüküm gereği hazırlanarak 22.07.2025 tarihli ve E-16915068-400-136404650 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olup, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, her ne ad altında olursa olsun Bakanlığımızdan izin alınmaksızın yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile bunun ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme hizmetleri, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu neden söz konusu usul ve esaslara aykırı hareket eden kuruluşlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3'üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan, "Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere, brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır." hükmü doğrultusunda idari sürecin başlatılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu kuruluşların anılan usul ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerini teminen valiliklerce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

"Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve Sınav Hizmeti Veren Kuruluşlara Dair Usul ve Esaslar" dosyasını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR