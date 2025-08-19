Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

71 yaşındaki adam tartıştığı 61 yaşındaki eşini öldürdü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşanan olayda 71 yaşındaki şahıs, tartıştığı 61 yaşındaki eşini silahla vurarak öldürdü.


19 Ağustos 2025 19:48
71 yaşındaki adam tartıştığı 61 yaşındaki eşini öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Tutak ilçe merkezine bağlı Dorukdibi köyünde yaşandı. Komşuların iddiasına göre, C.K. (71) ile eşi F.K. (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K. evde bulunan silahını alarak eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı C.K. ise olayda kullandığı silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

