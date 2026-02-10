Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 997 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 997 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 16:37, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 16:48
Yazdır

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 997 bin lira, en yüksek 7 milyon 355 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,4 düşüşle 6 milyon 997 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 317 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 659 milyon 975 bin 637,39 lira, işlem miktarı ise 2 bin 467,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 881 milyon 868 bin 415,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.317.000,005.212,80
En Düşük6.997.000,004.983,70
En Yüksek7.355.000,005.228,95
Kapanış6.997.000,005.178,50
Ağırlıklı Ortalama7.084.966,205.194,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.659.975.637,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.467,60
Toplam İşlem Adedi80

