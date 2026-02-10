Üç ilde eğitime bir gün ara verildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

VAN

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.