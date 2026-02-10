Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erzurum, Van ve Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Haber Giriş : 10 Şubat 2026 23:25, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 23:56
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

VAN

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

