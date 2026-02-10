Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 15:23, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 16:09
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.