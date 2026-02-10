Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracıların sıklıkla başvurduğu "kirayı elden ödedim" savunmasına ilişkin emsal nitelikte bir karar verdi. 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, yazılı kira sözleşmesi bulunan hallerde kira bedelinin ödendiğinin tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağı açıkça belirtildi.

Kiracı kirayı elden ödediğini iddia etti

Dosyaya konu olayda kiracı, taraflar arasında 20 Eylül 2022 tarihli yazılı kira sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmede ödemenin banka yoluyla yapılmasının kararlaştırılmasına rağmen ev sahibinin talebi üzerine kira bedellerini elden ödediğini ileri sürdü.

Kiracı, Haziran ayı kirasının ev sahibi tarafından alınmaması üzerine tevdi mahalli tayini talep ettiğini, buna rağmen hakkında icra takibi başlatıldığını belirterek borçlu olmadığının tespitini istedi. Yargılama sürecinde dava, icra tehdidi altında yapılan ödemeler nedeniyle istirdat davasına dönüştü.

İlk derece mahkemesi tanıklara dayanarak karar verdi

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının sunduğu tanık beyanlarına dayanarak kira bedellerinin ödendiği kanaatine vardı. Mahkeme, kiracının icra tehdidi altında ikinci kez ödeme yapmak zorunda kaldığını belirterek ödenen bedellerin faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

Adalet Bakanlığı kararı Yargıtay'a taşıdı

İlk derece mahkemesinin bu kararı, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi. Bakanlık, yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, bu nedenle kira borcunun ödendiğinin kesin delille ispat edilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca yazılı kira sözleşmesi bulunan durumlarda, senede karşı tanıkla ispat yasağının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay: Elden ödeme tanıkla ispatlanamaz

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararında açık bir ilke ortaya koydu. Buna göre;

Yazılı kira sözleşmesi bulunan hallerde,

Yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerindeyse,

Kiracının "kira bedelini ödedim" iddiasını kesin delille ispatlaması gerekir.

Yüksek Mahkeme, kira bedelinin elden ödendiği yönündeki iddianın tanık beyanlarıyla kanıtlanamayacağını, banka dekontu, makbuz veya yazılı belge bulunması gerektiğini vurguladı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargıtay, ilk derece mahkemesinin tanık beyanlarına dayanarak verdiği kararı usul ve yasaya aykırı bularak sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. Söz konusu emsal karar, 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

