Yazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk edebiyatının özgün ve üretken kalemlerinden, "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ve "Yılgın Türkler" gibi çok sayıda eseriyle tanınan yazar Bülent Akyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kan kanseri (lösemi) tedavisi gören ve 8 Şubat Pazar günü 57 yaşında vefat eden Akyürek için bugün Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 14:32, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 15:41
Yazdır
Yazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyürek'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, yazarın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra siyaset, bürokrasi ve sivil toplum dünyasından önemli isimler katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, oyuncu Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Akyürek'i bu son gününde yalnız bırakmadı.

Edebiyat Dünyasında Bir "Aykırı" Kalem

1969 yılında Elazığ'da doğan Bülent Akyürek, 1985'te Ankara'ya yerleşti. Lise eğitimini yarıda bırakarak garsonluk, fabrika işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. Hayatın içinden gelen bu tecrübesini edebiyatla birleştiren Akyürek, henüz 17 yaşındayken ilk romanlarını yayımlamaya başladı. Özellikle 35 yaşından sonra düşünce dünyasında yaşadığı değişimle eserlerine farklı bir yön veren yazar, İslami kaynaklardan beslenerek kişisel gelişim ve eleştiri türünde de dikkat çeken kitaplar kaleme aldı.

42 yıllık yazı hayatına "Cinnetim Cennetimdir", "Zamanın Efendisi", "Güzel Susma Sanatı" gibi pek çok eser sığdıran Akyürek, ironik ve sert üslubuyla Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edindi. Vefatı, edebiyat camiasında ve okurları arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber