Yazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyürek'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, yazarın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra siyaset, bürokrasi ve sivil toplum dünyasından önemli isimler katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, oyuncu Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Akyürek'i bu son gününde yalnız bırakmadı.

Edebiyat Dünyasında Bir "Aykırı" Kalem

1969 yılında Elazığ'da doğan Bülent Akyürek, 1985'te Ankara'ya yerleşti. Lise eğitimini yarıda bırakarak garsonluk, fabrika işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. Hayatın içinden gelen bu tecrübesini edebiyatla birleştiren Akyürek, henüz 17 yaşındayken ilk romanlarını yayımlamaya başladı. Özellikle 35 yaşından sonra düşünce dünyasında yaşadığı değişimle eserlerine farklı bir yön veren yazar, İslami kaynaklardan beslenerek kişisel gelişim ve eleştiri türünde de dikkat çeken kitaplar kaleme aldı.

42 yıllık yazı hayatına "Cinnetim Cennetimdir", "Zamanın Efendisi", "Güzel Susma Sanatı" gibi pek çok eser sığdıran Akyürek, ironik ve sert üslubuyla Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edindi. Vefatı, edebiyat camiasında ve okurları arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.