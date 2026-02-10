Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nda, suç örgütlerinin çocukları suça sürükleme yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer, suç örgütlerinin çocukları sosyal medya üzerinden hedef aldığını ve dijital platformlarda propaganda ile iletişim kurduklarını belirtti. Çeteler, çocukları önce ilgi çekici paylaşımlarla kendilerine çekiyor, ardından özel iletişim kanallarıyla temas kuruyor ve çocukları örgüt faaliyetlerinde kullanıyor. Bu süreçte Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp ve Discord gibi platformlar öne çıkıyor.

Çetelerin Dijital Platformlardaki Yöntemleri

Lüks hayatı özendirme: Çeteler, lüks villalarda ve araçlarla çekilen fotoğraflar paylaşarak çocukların ilgisini çekiyor.

Çeteler, lüks villalarda ve araçlarla çekilen fotoğraflar paylaşarak çocukların ilgisini çekiyor. Semboller ve işaretler: "Kartal", "gülen yüz" gibi sembollerle kendilerini tanıtıyorlar.

"Kartal", "gülen yüz" gibi sembollerle kendilerini tanıtıyorlar. Silah ve mafya temalı içerikler: Farklı silahlarla çekilen fotoğraflar, mafya dizileri ve rap müziklerle özendirici paylaşımlar yapılıyor.

Farklı silahlarla çekilen fotoğraflar, mafya dizileri ve rap müziklerle özendirici paylaşımlar yapılıyor. İlk adım beğenme: Çocukların paylaşımlarını beğenerek veya yorum yaparak iletişime geçiliyor, ardından özel mesajlaşma başlatılıyor.

Çocukların paylaşımlarını beğenerek veya yorum yaparak iletişime geçiliyor, ardından özel mesajlaşma başlatılıyor. Kapalı gruplar: Onaylanmış kişilerin katılabildiği kapalı gruplarda propaganda devam ediyor.

Eylemleri Kutsallaştırma ve Kahramanlaştırma

Çeteler, cezaevindeki üyelerini sosyal medyada paylaşarak bağlılık mesajı veriyor. Ayrıca rakip örgütlere yönelik eylemleri ve bu eylemleri gerçekleştiren kişileri "kahraman" ilan ederek çocuklar üzerinde etki kuruyorlar. Yurt dışında ölen bir kişinin mezarını kutsal bir yere dönüştürüp ziyaretler düzenlemeye çalıştıkları da tespit edildi. Örneğin, 13 yaşındaki bir çocuğun il dışından bu mezarı ziyaret etmesi, çetelerin çocuklar üzerindeki etkisini gösteriyor.

Dijital Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar

Süer, dijital mecralarda çocukların mağdur veya şüpheli olduğu suçlarla mücadelede en büyük sorunların ispat, hız, yetki ve platform sorumluluğu ekseninde ortaya çıktığını vurguladı. Sosyal medyada suç örgütü tehditleriyle mücadelede yasal eksiklikten ziyade uygulamada bu başlıklarda zorluk yaşandığı belirtildi.