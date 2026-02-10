2 kız kardeşin dere yatağına düşen otomobilde ölümünde sürücü tutuklandı

Şüpheli T.D'nin (33) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Çok sayıda suç kaydı ve çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından kaçan sürücü T.D. ise dün ekiplerce gözaltına alınmıştı.