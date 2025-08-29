Resmi Tatil Günlerinin Yurtdışı Yıllık İzin Süresinden Düşürülmemesi Mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, 4.1. "Çalışma saatleri" başlıklı 99 maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

"Yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesinde; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

"Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerde memura tanınan yıllık izin hakkının kapsamı ve kullanımı düzenlenmiş, yıllık izinlerin amirin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılacağı, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısında da yıllık izin süresine denk gelen cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, resmi tatil ve idari izin günlerinin ise yıllık izinden düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Yurtdışı izinler hakkında yurtiçinde yapılan uygulama aksine idari tasarruflar hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu, (2025/8209) nolu başvuruya ilişkin aldığı kararda şu temel başlıkları ön plana çıkarmıştır:

1-İdare tarafından benimsendiği ifade edilen uygulamanın hizmetin aksamasını önlemeye ve tüm personele eşit davranılmasına yönelik olduğu anlaşılmakla birlikte bu uygulamanın mevcut mevzuat hükümlerinin öngördüğü sınırlar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. İdare tarafından bu yönde farklı bir uygulamanın benimsenecek olması halinde bu durumun kamu personelinin tamamını kapsayacak şekilde açık, öngörülebilir ve bağlayıcı bir düzenlemeyle mevzuata yansıtılması gerektiği değerlendirilmektedir.

2- Bu çerçevede 1 Mayıs 2025 tarihinin mevzuatta açık şekilde resmi tatil olarak düzenlendiği, bu tarihin yıllık izinden düşülmemesi gerektiğine dair idari görüşlerin mevcut olduğu ve yurt dışında bulunmanın bu duruma istisna oluşturduğuna ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı göz önüne alındığında, söz konusu günün yıllık izin süresine dahil edilmesi yönündeki idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuçta başvuranın resmi tatil günündeki süresinin yıllık izninden düşürülmemesi yönünde ilgili idareye TAVSİYEDE BULUNULMASINA, karar verilmiştir.

Gelinen noktada; yıllık izin kullanım sürelerine isabet eden resmi ve idari izin sürelerinin yıllık izinden düşülmeyeceği yönünde müstakar hale gelen idari karar ve uygulamaların aksine yurtdışı izin uygulamaları konusunda, Kamu Denetçiliği Kurumunca verilen tavsiye kararı, gelecek dönemlerde bu konuda yeni bir düzenlemenin veya görüş değişikliği yoluna gidilmesine de kapı aralamaktadır. Belki de bu konuda getirilecek en radikal çözüm, devlet memurlarına da işgünü hesabı ile işçilerde olduğu gibi bir izin uygulamasının çerçevesinin ortaya konulması olabilecektir.