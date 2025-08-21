Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor

Son zamanlarda gıda enflasyonuyla mücadele için çeşitli çözüm yolları tartışılıyor. Bu çözüm önerilerinden biri de marketlerde "ucuz reyonlar" oluşturmak. "Cumhur Reyonu" adı verilen bu projeyle, gıda enflasyonuna karşı verilen mücadelede önemli bir başarı elde edilmesi bekleniyor.

55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde açılacak

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki marketlerde hayata geçirilmesi planlanan "Cumhur Reyonu" projesinin detayları belli olmaya başladı. Proje kapsamında, reyondaki ürün fiyatları tüm yurtta aynı olacak ve ürünler devlet garantili etiketlerle tüketiciye sunulacak.

Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak.

Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak.

Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek.