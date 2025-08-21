Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı.
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi. Dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indiren Bayraktar gözaltına alındı.
6 ay hapiste kalmıştı
43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ufuk Bayraktar 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı.
ÖZEL HABER | Ufuk Bayraktar kendini 'Ramiz Dayı' sandı: Mekan bastı, haraç istedi, gözaltına alındı!Ekol TV (@ekoltvv) August 21, 2025
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta 5 kişiyle giderek "haftalık 25 bin lira. pic.twitter.com/enBhfu3buf