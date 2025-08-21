Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler

MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos'ta imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması için eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin başlatıldığını açıkladı. Türkiye, bölge istikrarı açısından kritik gördüğü Suriye için "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesine vurgu yaptı. Kaynaklar, Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği yönündeki haberler hakkında da açıklamalarda bulundu.

MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" ile başlayan yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.

Mutabakatın amacı, Suriye'nin savunma kapasitesini güçlendirmek ve askeri alanda somut iş birliği sağlamaktır. Bu kapsamda Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaret faaliyetleri resmen başlatıldı. Çalışmalar, Suriye Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon halinde yürütülüyor.

Suriye ile Askeri İş Birliği ve Eğitim Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu süreçte önemli bir gelişmeyi de paylaştı. Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin temaslarda bulundu. Suriye tarafının talebi üzerine başlatılan eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağı kaydedildi.

  • Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için teknik heyetlerin sahada incelemelerde bulunacağı
  • İki ülke arasında müşterek bir yol haritasının oluşturulacağı
  • Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarı destekleyen bir yaklaşım benimsediği
  • "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesine bağlı kalınarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği

Ukrayna'ya Barış Gücü İddialarına Yanıt

MSB kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği yönündeki haberler hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğunu hatırlatan yetkililer, öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Henüz görev tanımı netleşmemiş, çerçevesi belirlenmemiş bir misyon konusunda kesin açıklamalar yapmanın doğru olmayacağını belirten kaynaklar, "Somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.

Japonya ile Savunma İş Birliği Güçleniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine, MSB kaynakları; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Japon mevkidaşı arasında 19 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesi, küresel ve bölgesel güvenlik, ayrıca savunma sanayii alanındaki potansiyel ortaklıklar ele alındığını aktardı. Görüşmenin samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilerek, Türkiye ve Japonya arasındaki tarihi dostluğun bu iş birliğiyle daha da güçlendiği vurgulandı. Bu temasların önümüzdeki dönemde iki ülke halklarının yararına somut adımlar atılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.


