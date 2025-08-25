Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir otomobil alev aldı. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 07:27, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 07:38
İnanlı Çeşmesi mevkiinde O.Y.'e ait otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirerek araçtan uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangının, otomobilin elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.
Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.