Komisyon, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
Kumanya Kart İle Sofralara Bereket!
Kumanya Kart İle Sofralara Bereket!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Komisyon, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanlarını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bazı baro başkanlarını dinleyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 23:44, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 23:44
Yazdır
Komisyon, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber