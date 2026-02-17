İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda terörle mücadele, asayiş, organize ve siber suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, trafikte can güvenliği ve göç yönetimi gibi birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.