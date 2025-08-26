Kiralık konutta yeni zam yolda
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 07:22, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 09:50
Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. yönetimindeki motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. idaresindeki pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

