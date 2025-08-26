Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 07:26, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 09:53
Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.