27 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odasının "Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı" ana gündemli ağustos ayı olağan toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, 62. Şam Uluslararası Fuarı'na iştirak edecek.

(Şam/15.15/19.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını ve 2024 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futbolunda 2024-25 sezonunun öne çıkanlarının ödüllendirileceği 2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak.

(Lizbon/22.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025), Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacak.

(Riga/18.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

(Nakhon Ratchasima/12.00)

5- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecekleri rövanş müsabakası öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip son antrenmanını tesislerinde yapacak.

(Samsun/16.00/18.00)

6- Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'a konuk olacakları maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(Samsun/18.15/19.00)

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne ekibini ağırlayacakları rövanş mücadelesi öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takım son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/11.15/13.30)

8- Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'a konuk olacakları karşılaşma öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.15/19.00)

9- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacakları rövanş maçı öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Lacivert-turunculu ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(Craiova/18.30/19.00)

10- Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir'i ağırlayacakları mücadele öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Craiova/18.00)

11- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda ABB Fomget, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 7. Grup yarı final maçını Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacak.

(Helsinki/13.00)

12- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman ve çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, çeyrek finalde Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

13- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, son 16 turu maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Jiangmen/12.00)