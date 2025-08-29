Trump yönetiminden yabancı öğrencilere 4 yıl sınırı

Mevcut uygulamada yabancı öğrenciler F vizesi ile eğitimleri boyunca, süre sınırı olmadan ABD'de kalabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre, programın uzunluğunu aşmayacak şekilde en fazla 4 yıl ile sınırlandırılacak.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ülkede kalmak için yasal statülerini güncellemeleri veya 60 gün içinde ayrılmaları gerekecek.

Medya ve değişim programları da etkilenecek

Kural tasarısı yalnızca öğrencileri değil, kültürel değişim programı katılımcıları ile yabancı medya mensuplarını da kapsıyor. Yabancı medya çalışanlarının ABD'de kalış süresi en fazla 240 gün olacak; aynı süre için uzatma talebinde bulunabilecekler.

Gerekçe: "Güvenlik ve kamu yükü"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, "Geçmiş yönetimler yabancı öğrencilere ve diğer vize sahiplerine neredeyse süresiz kalış hakkı tanıdı. Bu durum güvenlik riski oluşturdu, vergi mükelleflerine yük getirdi ve Amerikan vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdü." açıklamasında bulundu.

Sözcüye göre yeni düzenleme, "istismarların önüne geçerek" federal hükümetin yabancı öğrenciler üzerindeki denetimini kolaylaştıracak.

Artan vize iptalleri

Son aylarda ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizelerinin denetimini de sıkılaştırdı. Yalnızca bu yıl içinde 6 binden fazla öğrenci vizesi iptal edildi.

Bakanlık yetkilileri, iptallerin çoğunun vize süresi dolduktan sonra ülkede kalma, saldırı, hırsızlık, alkollü araç kullanma ve "teröre destek" suçlamalarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Geçen yıla göre iptal edilen vize sayısının yaklaşık dört kat arttığı bildirildi. Ayrıca haziran ayında ABD'nin dış temsilciliklerine gönderilen talimatla, öğrenci vizesi başvurularında "Amerikan halkına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına ya da kurucu ilkelerine düşmanca tavırlar" da değerlendirme kriteri haline getirildi.

Yeni kuralın yürürlüğe girmesi durumunda, ABD'de eğitim gören on binlerce yabancı öğrencinin yasal statülerinde önemli değişiklikler olacak.