İBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
İBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 09:39, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 09:40
Yazdır
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ve Asya'nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makalesinin Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandığını duyurdu.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız makalesinde, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk köprüsünün yalnızca resmi belgelerden değil, ortak vicdandan, insani yardımlardan ve tarihi hatıralardan beslendiğini vurguladı.

Marmaray'dan Osmangazi Köprüsü'ne, Boğaz'daki ikinci köprümüz Fatih Sultan Mehmet'ten Haliç Köprüsü'ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiğini, bu iş birliğinin sadece çelikten ve betondan değil; güven, samimiyet ve gönül bağından oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, küresel krizler karşısında Türkiye-Japonya iş birliğinin insanlık için yapıcı çözümler üretebileceğine dikkati çekti. İnsani diplomasinin önemine işaret ederek TİKA ile JICA'nın ortak projelerini örnek gösterdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze konusunda da güçlü bir çağrıda bulundu:

"İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı.

Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber