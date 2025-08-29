Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Ana sayfaHaberler Siyasi

EKK: Enflasyonla mücadele sürecek

EKK, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 13:13, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 13:14
Yazdır
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2025 yılı altıncı toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Kurulun toplantısının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun açıklaması şu şekilde:

"İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur. Programın olumlu etkileri birçok alanda somut şekilde görülmektedir;

. Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyon geçen yıl Mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır.

. Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken, istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerdedir.

. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen ihracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır.

. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.

. Uluslararası rezervler artmış ve ülke risk primi azalmıştır.

. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona ermiştir.

. Bütçe açığının milli gelire oranı azalmış ve mali disiplin güçlendirilmiştir.

Bu kazanımlar programımızın etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Program kapsamında, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar, kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmeye devam etmektedir.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Yapılan istişarelerle ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız.

Bu gelişmeler ışığında gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda;

. OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alınmış; temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda; makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir.

Uyguladığımız ekonomi programının nihai hedefi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmaktır. Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber