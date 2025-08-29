EKK: Enflasyonla mücadele sürecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2025 yılı altıncı toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Kurulun toplantısının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun açıklaması şu şekilde:

"İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur. Programın olumlu etkileri birçok alanda somut şekilde görülmektedir;

. Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyon geçen yıl Mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır.

. Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken, istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerdedir.

. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen ihracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır.

. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.

. Uluslararası rezervler artmış ve ülke risk primi azalmıştır.

. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona ermiştir.

. Bütçe açığının milli gelire oranı azalmış ve mali disiplin güçlendirilmiştir.

Bu kazanımlar programımızın etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Program kapsamında, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar, kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmeye devam etmektedir.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Yapılan istişarelerle ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız.

Bu gelişmeler ışığında gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda;

. OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alınmış; temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda; makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir.

Uyguladığımız ekonomi programının nihai hedefi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmaktır. Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.