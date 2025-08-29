Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görevleri, katılımcı yapısı ve karar alma süreçleriyle ilgili detaylar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 14:21, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 15:18
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresine ilişkin olarak, komisyonun 31 Aralık 2025 tarihinde çalışmalarını sonlandırmasının planlandığını ve gerekirse iki ay süreyle uzatılabileceğini belirtti. Meclis Tören Salonu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, komisyonun Türkiye'nin yakaladığı tarihi fırsatı milletin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmak için kurulduğunu vurguladı. Komisyonun olağanüstü yetkilerle donatılmadığını ve tüm sorunları çözme iddiasında olmadığını ifade etti. Ayrıca, komisyonun anayasa hazırlamayacağını, yasa teklifleri hazırlamayacağını, sadece önerilerde bulunacağını belirtti.

Komisyonun Çalışma Şekli ve Temsil Gücü

Kurtulmuş, komisyona bir parti hariç tüm partilerin katıldığını ve kararların şimdiye kadar ittifakla alındığını söyledi. Komisyonun yedinci toplantısını gerçekleştirdiklerini ve uzun görüşmeler sonucunda kurulduğunu belirtti. Herkesin görüşünün alındığını, farklılıkların yansıtıldığı bir temas zinciri oluşturulduğunu ifade etti.

Komisyonun İsminin Belirlenmesi

Komisyonun isminin belirlenmesinde siyasi parti liderleri ve parlamentodaki temsilcilerle görüşüldüğünü aktaran Kurtulmuş, onlarca isim teklifi geldiğini ve toplumsal dayanışmanın vurgulanmasının amaçlandığını söyledi. Komisyonun kararlarının 5'te 3 çoğunlukla alındığını ve şimdiye kadar kararların hep ittifakla alındığını belirtti.

Katılımcı Yaklaşım ve Davet Edilen İsimler

Kurtulmuş, komisyona davet edilen isimlerin belirlenmesinde çok katılımcı bir yol izlendiğini, tüm siyasi parti gruplarından ve bağımsız üyelerden isim teklifleri alındığını açıkladı. 491 isim teklif edildiğini, bunların hepsinin dinlenmesinin mümkün olmadığını ancak ana akım temsilcilerin davet edileceğini söyledi.

  • Şehit aileleri
  • Diyarbakır Anneleri
  • Cumartesi Anneleri
  • Barış Anneleri
  • İş dünyası temsilcileri
  • Sendikalar
  • Akademisyenler ve uygulamacılar

Komisyonun Çalışma Takvimi

Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin olarak, 31 Aralık 2025'te çalışmaların sonlandırılmasının planlandığını, gerekirse iki ay süreyle uzatılabileceğini ancak mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Komisyonun aldığı kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ile paylaşılacağını belirtti.


