Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 136,7 milyon, banka kartı sayısı 215,5 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 104,5 milyona çıktı. Toplam kart sayısı 456,7 milyona ulaştı.

Kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artış göstererek 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 1 trilyon 844,8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 306 milyar lirası banka kartlarıyla, 12,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi kartıyla ödemeler yıllık bazda yüzde 54, banka kartıyla ödemeler yüzde 59 artarken, ön ödemeli kartlarla ödemelerde yüzde 53'lük düşüş kaydedildi.

İnternetten ödemelerde yüzde 61 artış

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı temmuzda geçen yıla göre yüzde 61 yükselerek 678,4 milyar liraya çıktı. Bu rakam toplam ödemelerin yüzde 31'ini oluşturdu. İnternetten ödeme adedi ise yüzde 5 artışla 233 milyona ulaştı.

Temassız ödemeler öne çıktı

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 15 artarak 1 milyar 220,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 61 artışla 704 milyar lira oldu. Temmuzda mağaza içi her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız gerçekleşti.