Denizli'deki orman yangını Aydın'a sıçradı

Öte yandan yangına müdahale edip, Muğla'da zorunlu iniş yapan uçak ise kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net