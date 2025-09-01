'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
Çöpte yanmış bebek cesedi bulunması olayında anne tutuklandı

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte, vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2025 16:43
Yazdır

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personelinin, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulması üzerine başlattıkları inceleme sürüyor.

Ekiplerce gözaltına alınan anne Elif A'nın (39) emniyetteki ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, daha sonra makasla kordon bağını kestiği bebeği konteynerin yanındaki kovaya çöp poşetiyle bıraktığını söylediği öğrenildi.

Mayısta eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan şüphelinin, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelinin, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra da alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gittiği öğrenildi.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu belirlendi.

Şüpheli Elif A, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "canavarca hisle, alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi görmüştü.

Polis ve sağlık ekiplerince, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenememişti.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi Elif A. gözaltına alınmıştı.

