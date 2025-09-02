Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
CHP'li Belediye Başkanı'nın evine molotofkokteylli saldırı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Ayasofya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapıya zarar verilmesini önlemek için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Haber Giriş : 02 Eylül 2025 07:38
Ayasofya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Süleymaniye Camii'ndeki taş süslemelerin sökülmesinden sonra gündeme gelen tarihi camilerdeki güvenlik problemine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy el koydu. Bakanlık restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya Camii'nde teknolojik imkanlardan da faydalanarak güvenlik tedbirlerini artırdı.

Yabancı turistlerin de yoğun olarak geldiği Ayasofya Camii'nde ziyaretçilerin yapıya zarar vermesini engellemek için bariyerler konuldu ve uyarı tedbirleri alındı. İç narteks (ana mekanına açılan giriş bölümü) çıkışındaki hassas yüzeyler muhtemel bir tahribata karşı şeffaf kaplamalarla muhafaza edilmeye başladı. Öte yandan Ayasofya'da 300 güvenlik görevlisinin yanı sıra yapay zeka destekli güvenlik sistemi de bir müddettir devrede bulunuyor. Muhtemel bir aksaklıkta sistemler ikaz veriyor ve güvenlik görevlileri harekete geçiyor.

Ayasofya'daki çalışmaları inceledikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Ayasofya'nın "yapısal izleme" yaklaşımıyla devamlı takip altında tutulduğunu kaydederek "1991'den beri sensörlerle izlenen caminin yapısal hareketleri ile nem oranlarını kayıt altına alıyoruz. Ayasofya-i Kebir'in çok katmanlı ve karmaşık bir yeraltı kısmı da var. Bu bölümlerin temizliği için ilk etapta etüt ve temizleme çalışmalarını tamamladık" dedi.

Ayasofya Camii'nde 2023'ten beri devam eden büyük restorasyon hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, türbe ve yan binalardaki yenileme çalışmalarının tamamladığını, minareler ve dış cephedeki çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Ersoy, güçlendirilmesi gerektiği düşünülen ana kubbe için de çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi kurduklarını kaydederek "İç mekandaki mozaik restorasyonları için 43,5 metre yüksekliğinde, ibadetleri aksatmayacak bir çelik platform sistemini de inşa edeceğiz" diye konuştu.

BEŞ ÜLKE KADAR ZİYARETÇİ

Ayasofya'yı tekrar ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 40 milyona yakın kişi ziyaret ett. Avrupa'daki küçük nüfuslu ülkeleri dikkate aldığımızda; Ayasofya beş yılda dört beş ülke nüfusu kadar ziyaretçi ağırladı.


