Dublorü İşten Çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Açıklama Geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Dizideki bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan setten kamera arkası görüntüleri yayınlayınca olan oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullanması ve sahnenin eleştirilmesinin ardından dublör Mehmet Tan, şaşırtan bir açıklama yaptı.

Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bu yüzden de işten çıkarıldığını açıkladı.

Tan, paylaştığı videolu açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."

Tan, Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu işinden atılan Mehmet Tan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA: ASLA İSTEMEM!

Oyuncu paylaşımında, "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.