Dublorü İşten Çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Açıklama Geldi

Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Ana sayfaHaberler Magazin

Dublorü İşten Çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, setten kamera arkası görüntüleri paylaşmış ve işten çıkarılmıştı. Konuyla ilgili ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan bugün ilk kez bir açıklama geldi. İşte o açıklamanın detayları!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 08:49, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 08:50
Yazdır
Dublorü İşten Çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Açıklama Geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Dizideki bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan setten kamera arkası görüntüleri yayınlayınca olan oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullanması ve sahnenin eleştirilmesinin ardından dublör Mehmet Tan, şaşırtan bir açıklama yaptı.

Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bu yüzden de işten çıkarıldığını açıkladı.

Tan, paylaştığı videolu açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."

Tan, Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu işinden atılan Mehmet Tan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA: ASLA İSTEMEM!

Oyuncu paylaşımında, "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber