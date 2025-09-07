Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Erdoğan'ın, 'Terörsüz Türkiye' mektubu Sakarya'da şehit ailesine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'da şehit ailesi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilettiği "Terörsüz Türkiye" mektubu okudu.

07 Eylül 2025
Erdoğan'ın, 'Terörsüz Türkiye' mektubu Sakarya'da şehit ailesine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde kente gelen Bakan Vedat Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine hitaben kaleme aldığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyan Bakan Işıkhan, aileye başsağlığı dileyerek sohbet etti. Şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim eden Işıkhan, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da ileterek mektubu teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli kardeşim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzez edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

